Samsung Galaxy A32 5G: utente gli applica una batteria da 30mila mAh (Di sabato 4 marzo 2023) Molti produttori di smartphone si stanno mettendo a lavoro per rendere l’autonomia dei loro dispositivi sempre più elevata, dato che la durata della batteria resta ancora qualcosa di cui molti di noi devono preoccuparsi. Un utente di Reddit ha deciso di prendersi la responsabilità di installare una super batteria da 30mila mAh sul proprio Samsung Galaxy A32 5G, che, a quanto pare, non morirà mai. L’utente Reddit u/Downtown Cranberry44 ha preso il suo Samsung Galaxy A32 5G, ovvero uno smartphone di fascia media, migliorando in maniera drastica la batteria in termini di durata, raggiungendo ben sei volte la sua capacità abituale. Sappiamo che il Samsung Galaxy A32 5G viene fornito con ... Leggi su optimagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Molti produttori di smartphone si stanno mettendo a lavoro per rendere l’autonomia dei loro dispositivi sempre più elevata, dato che la durata dellaresta ancora qualcosa di cui molti di noi devono preoccuparsi. Undi Reddit ha deciso di prendersi la responsabilità di installare una superdamAh sul proprioA32 5G, che, a quanto pare, non morirà mai. L’Reddit u/Downtown Cranberry44 ha preso il suoA32 5G, ovvero uno smartphone di fascia media, migliorando in maniera drastica lain termini di durata, raggiungendo ben sei volte la sua capacità abituale. Sappiamo che ilA32 5G viene fornito con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta5G : RT @SamsungItalia: Preparati a una standing ovation per le tue foto e i tuoi video. Condividi momenti epici anche in condizioni di scarsa l… - guruhitech1 : Qualità-prezzo: i migliori smartphone di febbraio 2023 #AnTuTu #classifica #smartphone #convenienza #prezzo #vivo… - ancona_di : Bellissime le nuove cover @SpigenWorld Ultra Hybrid Zero One per Apple iPhone 14 pro Max e Samsung Galaxy S23 Ultra… - CeotechI : RT @CeotechI: Galaxy A32 5G con 7 giorni di autonomia, ma… #BatteryPhone #GalaxyA32 #GalaxyA325G #MobileNews #Notizie #Samsung #SamsungGala… - mondomobileweb : Vodafone Club+, nuova lista sconti Samsung: aggiunti Galaxy Buds 2 e Galaxy Watch 5 40mm -