Sampdoria | Stankovic | «Ci servono i punti per risalire la classifica»

(Di sabato 4 marzo 2023) Dejan, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana Dejan, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. VITTORIA – «Ciperla, ci serve una prestazione da. Sappiamo che troveremo un avversario rinvigorito dal successo sul Monza ma, di fronte ai nostri tifosi che ci sostengono in ogni situazione, dobbiamo giocare senza paura, soprattutto senza paura di sbagliare». ATTEGGIAMENTO – «Dobbiamo dare continuità alla prestazione di Roma che è stata una delle più positive sia dal punto di vista tecnico-tattico che sotto l’aspetto fisico. Abbiamo tenuto testa ad una squadra che nell’anticipo di ...

La Sampdoria è una squadra super competitiva per tutto l'arco della gara, giocano in casa e sicuramente avranno una motivazione extra. Credo che da quando è arrivato abbia fatto crescere ...

Sampdoria-Salernitana: Stankovic cerca tre punti per la salvezza, in quota Sousa si affida all'ex Candreva Calciomercato.com

