Sampdoria, Osti e Faggiano via: futuro in B o in C? (Di sabato 4 marzo 2023) La Sampdoria attualmente sta mantenendo a libro paga tre direttori sportivi. I primi due, Carlo Osti e Daniele Faggiano, hanno fatto un passo... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) Laattualmente sta mantenendo a libro paga tre direttori sportivi. I primi due, Carloe Daniele, hanno fatto un passo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sampdoria, Osti e Faggiano via: futuro in B o in C?: La Sampdoria attualmente sta mantenendo a libro paga tre diret… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Osti e #Faggiano si guardano intorno: le possibili squadre -

Sampdoria, l'addio di Ranieri: 'Non ci sono i presupposti per rimanere' La decisione di Ranieri ha colto di sorpresa anche il ds Osti e lo scout Pecini, molto legati all'... Mi è dispiaciuto tantissimo non averli allo stadio, non potergli far vedere la Sampdoria che ha ... Sampdoria, il dt Osti conferma Giampaolo Nonostante la pesante sconfitta odierna con lo Spezia, la società doriana conferma Marco Giampaolo alla guida tecnica. A parlare post match è il dt Carlo Osti : "I numeri sono impietosi, ma bisogna valutare anche la prestazione e questa sera la squadra ha creato diverse occasioni, è chiaro che ci sono delle valutazioni interne da fare tra giocatori, ... Samp, Osti: "Siamo stati umiliati, spero sia caso isolato" Il direttore tecnico della Samp Carlo Osti ha commentato deluso a Sky la sconfitta per 4 - 0 contro la Salernitana: "Giampaolo ha ... dobbiamo continuare a testa bassa, per la Sampdoria sarà un ... La decisione di Ranieri ha colto di sorpresa anche il dse lo scout Pecini, molto legati all'... Mi è dispiaciuto tantissimo non averli allo stadio, non potergli far vedere lache ha ...Nonostante la pesante sconfitta odierna con lo Spezia, la società doriana conferma Marco Giampaolo alla guida tecnica. A parlare post match è il dt Carlo: "I numeri sono impietosi, ma bisogna valutare anche la prestazione e questa sera la squadra ha creato diverse occasioni, è chiaro che ci sono delle valutazioni interne da fare tra giocatori, ...Il direttore tecnico della Samp Carloha commentato deluso a Sky la sconfitta per 4 - 0 contro la Salernitana: "Giampaolo ha ... dobbiamo continuare a testa bassa, per lasarà un ... Sampdoria, Osti e Faggiano via: futuro in B o in C Calciomercato.com Sampdoria, Osti e Faggiano via: futuro in B o in C La Sampdoria attualmente sta mantenendo a libro paga tre direttori sportivi. I primi due, Carlo Osti e Daniele Faggiano, hanno fatto un passo indietro su esplicita richiesta di Stankovic, e nel mercat ... Calciomercato Sampdoria, Osti e Faggiano si guardano intorno: le possibili squadre Il calciomercato invernale è stato l'ultimo per Carlo Osti e Daniele Faggiano alla Sampdoria: i due saluteranno a fine stagione ... La Sampdoria attualmente sta mantenendo a libro paga tre direttori sportivi. I primi due, Carlo Osti e Daniele Faggiano, hanno fatto un passo indietro su esplicita richiesta di Stankovic, e nel mercat ...Il calciomercato invernale è stato l'ultimo per Carlo Osti e Daniele Faggiano alla Sampdoria: i due saluteranno a fine stagione ...