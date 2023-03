Sampdoria, Audero spiega il no al Nottingham a gennaio (Di sabato 4 marzo 2023) Il portiere e capitano della Sampdoria Emil Audero ha parlato a La Gazzetta dello Sport spiegando tra le altre cose le ragioni del suo no al... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) Il portiere e capitano dellaEmilha parlato a La Gazzetta dello Sportndo tra le altre cose le ragioni del suo no al...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persemprecalcio : ?????? Emil #Audero, portiere della #Sampdoria, a La Gazzetta dello Sport ha spiegato i motivi del suo non passaggio… - VELOSPORT1960 : - TuttoSampdoria1 : Audero a La #Gazzetta: “Abbiamo rinunciato allo stipendio per salvare la #Sampdoria serve la scintilla” - TuttoMercatoWeb : Sampdoria, capitan Audero e il no al Nottingham: 'Non mi sembrava giusto andarsene così' - CalcioNews24 : ???Le parole di #Audero sulla situazione stipendi con la #Sampdoria ?? -