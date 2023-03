Salvai: «Giochiamo per Rosucci! La squadra ha risentito del suo infortunio» (Di sabato 4 marzo 2023) Salvai ha parlato prima di Inter-Juventus Women di Coppa Italia. La giocatrice anche della Nazionale ha speso dolci parole nei confronti di Martina Rosucci. Le sue parole a La7 Giochiamo PER LEI ? Cecilia Salvai ha speso belle parole sulla compagna prima di Inter-Juventus Women: «infortunio di Rosucci? Penso che quando succedono queste cose tutta la squadra ne risente, stiamo cercando di aiutarla. Lei è una persona intelligente, l’ho trovata lucida e razionale in questi giorni. Sarà una motivazioni in più per noi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023)ha parlato prima di Inter-Juventus Women di Coppa Italia. La giocatrice anche della Nazionale ha speso dolci parole nei confronti di Martina Rosucci. Le sue parole a La7PER LEI ? Ceciliaha speso belle parole sulla compagna prima di Inter-Juventus Women: «di Rosucci? Penso che quando succedono queste cose tutta lane risente, stiamo cercando di aiutarla. Lei è una persona intelligente, l’ho trovata lucida e razionale in questi giorni. Sarà una motivazioni in più per noi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Salvai: «Giochiamo per Rosucci! La squadra ha risentito del suo infortunio» - - TUTTOJUVE_COM : Juventus Women, Salvai: 'Oggi giochiamo per Rosucci. L'ho trovata lucida e razionale' - saimon83ful : @calciofemminil2 In campo aperto e pericolosissima quando ci giochiamo contro in marcatura dobbiamo mettergli una t… -