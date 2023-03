Salto con gli sci, Mondiali 2023: Slovenia trionfale nella gara a squadre (Di sabato 4 marzo 2023) Lovro Kos, Ziga Jelar, Timi Zajc, Anze Lanisek. Bisogna segnarsi questi quattro nomi, perché da Planica rappresentano un’onda che si propaga in tutta la Slovenia, che festeggia senza ritegno un oroda dominatrice nella gara a squadre dei Mondiali 2023. Il quartetto in questione non concede scampo a nessuno, perché Kos e Jelar saltano molto bene, ma il vero uomo che cambia la gara è Zajc, che dopo la vittoria individuale diventa protagonista assoluto a squadre. A Lanisek spetta il sostanziale ruolo di colui che chiude il trampolino e apre la festa. 1178.9 il punteggio complessivo della Slovenia, sospinta dal pubblico di casa. Soltanto la Norvegia, per certa misura, si mantiene vicina. Anzi, Johann Andre Forfang è sempre il migliore della ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Lovro Kos, Ziga Jelar, Timi Zajc, Anze Lanisek. Bisogna segnarsi questi quattro nomi, perché da Planica rappresentano un’onda che si propaga in tutta la, che festeggia senza ritegno un oroda dominatricedei. Il quartetto in questione non concede scampo a nessuno, perché Kos e Jelar saltano molto bene, ma il vero uomo che cambia laè Zajc, che dopo la vittoria individuale diventa protagonista assoluto a. A Lanisek spetta il sostanziale ruolo di colui che chiude il trampolino e apre la festa. 1178.9 il punteggio complessivo della, sospinta dal pubblico di casa. Soltanto la Norvegia, per certa misura, si mantiene vicina. Anzi, Johann Andre Forfang è sempre il migliore della ...

