Salta lo stop nel 2035 | successo italiano Il Financial Times incorona Salvini

Leggi su iltempo

(Di sabato 4 marzo 2023) Tutto rinviato. Il voto sul regolamento che vieta l'immatricolazione di veicoli a motore termico, benzina e diesel, dal, è stato rimandato a data da destinarsi. Ieri mattina doveva essere messo ai voti nella riunione dei rappresentanti permanenti degli Stati membri per poi approdare per il via libera definitivo al Consiglio di martedì. La presidenza svedese di turno Ue ha deciso di fermare tutto, dopo il "no" dell'Italia che, sommato a quello della Polonia e all'astensione di Germania e Bulgaria, avrebbe impedito di raggiungere la maggioranza qualifica (55% dei paesi con il 65% della popolazione rappresentata) per far passare il provvedimento. L'Italia esulta e la premier Giorgia Meloni parla di "", con la posizione di Roma per una "transizione sostenibile ed equa, che deve essere pianificata e condotta con ...