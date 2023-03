Salernitana | Sousa | «Il sistema di gioco è relativo | è la testa a fare la differenza»

(Di sabato 4 marzo 2023) Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. ATTEGGIAMENTO – «Per noi tutte le partite sono importanti, dobbiamo concentrarci su tutto quello che possiamo controllare. Più avremo identità e idee chiare, più avremo la possibilità di vincere le gare. Tutti devono conoscere compiti collettivi e individuali. Che si giochi in casa o fuori voglio la stessa mentalità, non deve mai mancare la gioia di giocare. Ildi, è lala. Voglio unacoraggiosa e propositiva». TATTICA – «All’interno di un ...

Sampdoria, fastidio alla caviglia per Lammers La Sampdoria di Dejan Stankovic è al lavoro in vista del match contro la Salernitana di Paulo Sousa, in calendario domenica alle 15. Anche ieri la ...

E' un calciatore da nazionale, che crossa benissimo e che in fase offensiva può fare ...