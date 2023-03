Salernitana: Sousa, 'con Samp non sarà sfida facile' (Di sabato 4 marzo 2023) "La Sampdoria è una squadra super competitiva per tutto l'arco della gara, giocano in casa e sicuramente avranno una motivazione extra. Credo che Stankovic da quando è arrivato abbia fatto crescere ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) "Ladoria è una squadra super competitiva per tutto l'arco della gara, giocano in casa e sicuramente avranno una motivazione extra. Credo che Stankovic da quando è arrivato abbia fatto crescere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansacalciosport : Salernitana: Sousa, 'con Samp non sarà sfida facile'. 'Tutte le partite per noi devono essere importanti' | #ANSA - ansacalciosport : Salernitana, Sousa: 'Dalla squadra voglio intensità e coraggio'. Tecnico dei granata: 'Serviranno anche istinto e d… - alondra68960373 : RT @Sal_FuoriSede: ??[THREAD] Il Riassunto della conferenza stampa odierna di Paolo Sousa: ???? Giocherà #Ochoa titolare, Sepe non sarà convo… - nick_granata_ : RT @ferlito_fabio: abbiamo troppo poco tempo e vivere, nel senso pieno della parola, è quello che dobbiamo fare tutti #sousa #salernitana - ferlito_fabio : abbiamo troppo poco tempo e vivere, nel senso pieno della parola, è quello che dobbiamo fare tutti #sousa… -