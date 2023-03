Salernitana, Paulo Sousa non si fida della Sampdoria: “Grande lavoro di Stankovic” (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Tutte le partite per noi devono essere importanti, dobbiamo concentrarci sui nostri compiti collettivi e individuali. Credo che ci avviciniamo a vincere le partite quando siamo più vicini alla nostra identità. Stiamo cercando di acquisire una mentalità forte a prescindere dall’avversario che affrontiamo per provare a vincere sempre. La Sampdoria è una squadra super competitiva per tutto l’arco della gara, giocano in casa e sicuramente avranno una motivazione extra. Credo che Stankovic da quando è arrivato abbia fatto crescere tantissimo la sua squadra dal punto di vista dell’intensità, non molla mai e combatte fino all’ultimo per il risultato”. Queste le parole del tecnico granata Paulo Sousa intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria – ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Tutte le partite per noi devono essere importanti, dobbiamo concentrarci sui nostri compiti collettivi e individuali. Credo che ci avviciniamo a vincere le partite quando siamo più vicini alla nostra identità. Stiamo cercando di acquisire una mentalità forte a prescindere dall’avversario che affrontiamo per provare a vincere sempre. Laè una squadra super competitiva per tutto l’arcogara, giocano in casa e sicuramente avranno una motivazione extra. Credo cheda quando è arrivato abbia fatto crescere tantissimo la sua squadra dal punto di vista dell’intensità, non molla mai e combatte fino all’ultimo per il risultato”. Queste le parole del tecnico granataintervenuto in conferenza stampa alla vigilia di– ...

