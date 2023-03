Sainz: 'Dopo i test mi aspettavo di più' (Di sabato 4 marzo 2023) Il 4° tempo non è un risultato che ha soddisfatto Carlos Sainz , il quale tuttavia punta su domani per raccogliere più punti possibili. E' ancora tutta da scrivere il GP del Bahrain , una gara dove ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 4 marzo 2023) Il 4° tempo non è un risultato che ha soddisfatto Carlos, il quale tuttavia punta su domani per raccogliere più punti possibili. E' ancora tutta da scrivere il GP del Bahrain , una gara dove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, Carlos Sainz: “Mi aspettavo di più dopo i test, domani il consumo delle gomme farà la differenza” - - Bertolca10 : Dopo due fasi di qualifica lasciate alle rosse, la RB sale in cattedra e fa la prima fila. #Verstappen davanti a Pe… - IR0NWICC4N : SI È TENUTO LA GOMMA PER DOMANI QUIDNI PRATICAMENTE SAINZ GIOCHERÀ A BOWLING CON LE 2 LATTINE DAVANTI APRENDO LA ST… - Ansieron : Sainz sbaglia sempre dopo lo snake #BahrainGP - eclissilunarii : @alessiashername partita male perche a charles sono caduti dei pezzi dalla macchina però dopo tutto ok, la q1 comun… -