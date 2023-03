(Di sabato 4 marzo 2023) Arrigo, ex allenatore di Milan e Parma oltre che della Nazionale, ha analizzato la sfida di ieri sera traall’interno dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:: “Laha meritato la vittoria” Partita per intenditori,cosa deve essere questo sport. Due collettivi che si affrontano a viso aperto e cercano di prevalere sugli avversari. Finalmentee pochissimedi. Laha meritato la vittoria, anche se c’è da sottolineare che il gol di Vecino è arrivato nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Sacchi: 'Napoli e Lazio hanno fatto vedere cosa deve essere questo sport' - Spazio_Napoli : Sacchi su Napoli-Lazio: “Nessun tatticismo e perdite di tempo, hanno fatto vedere cos’è il calcio”… - cn1926it : Sacchi: “#Spalletti e #Sarri maestri di calcio, #NapoliLazio quasi partita a scacchi” - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Sacchi: 'Napoli e Lazio hanno fatto vedere cosa deve essere questo sport' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Sacchi: 'Napoli e Lazio hanno fatto vedere cosa deve essere questo sport' -

... Eljif Elmas Oltre alla condivisibile critica della regia televisiva , Arrigosulla Gazzetta ha analizzato quel che il campo ha mostrato in- Lazio. A lui la partita è piaciuta, ...Partita per intenditori di calcio.e Lazio hanno fatto vedere che cosa dev'essere questo sport: due collettivi di intelligenze che si affrontano a viso aperto e cercano, secondo le loro possibilità, di prevalere sull'avversario. ...... steadycam Sulla Gazzetta Arrigocritica la regia televisiva per- Lazio . Un solo appunto ma questa volta lo devo muovere al regista televisivo. Possibile che soltanto in Italia non ...

Napoli-Lazio, Sacchi critica la regia tv: 'Solo in Italia non fanno mai vedere tutto il campo' AreaNapoli.it

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Partita per intenditori. Napoli e Lazio hanno fatto vedere che cosa dev’essere questo sport: due collettivi ...Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport: 'Ho avuto la conferma che Sarri e Spalletti sono due autentici maestri, e non due tattici'.