Sacchi | ' ' Ho avuto la conferma che Sarri e Spalletti sono due autentici maestri' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 4 marzo 2023) Arrigo, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Partita per intenditori. Napoli e Lazio hanno fatto vedere che cosa dev’essere questo sport: due collettivi di intelligenze che si affrontano a viso aperto e cercano di prevalere sull’avversario. -afferma- Finalmente nessun tatticismo, pochissime perdite di tempo. La vittoria della Lazio è meritata anche se bisogna sottolineare che il gol di Vecino è arrivato nel momento migliore del Napoli. -continua- Holachedue, e non due tattici. Insegnano calcio, non puntano soltanto sull’errore dell’avversario e sull’invenzione dei ...