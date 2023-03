Sabatini scatenato | Bordate a Mourinho | Paredes e Nainggolan - Top News

(Di sabato 4 marzo 2023) Senza peli sulla lingua, come sempre, pronto a rivelare anche verità scomode. In una diretta twitch con la Gazzetta Walterha lanciato diversea destra e a sinistra, a partire dalla Roma e da. Poi tocca a: Infine un altro suo ex giocatore,

Senza peli sulla lingua, come sempre, pronto a rivelare anche verità scomode. In una diretta twitch con la Gazzetta Walterha lanciato diverse bordate a destra e a sinistra, a partire dalla Roma e da Mourinho . Poi tocca a Nainggolan : Infine un altro suo ex giocatore, ParedesSi eraun piccolo caso social dopo Eintracht - Napoli , con Luciano Spalletti visibilmente ... A rispondere è stato Sandro, direttamente dalla trasmissione Pressing: 'Evidentemente ......di Sky Sport) hai social network : tutti con Spalletti i tifosi del Napoli. "Hai fatto bene mister Spalletti. Parlare ancora di Totti e Icardi è abbastanza ridicolo da parte di", ...

Sabatini scatenato: Bordate a Mourinho, Paredes e Nainggolan ... Sportevai.it

Gli Europei Indoor 2023 di atletica leggera si sono aperti a Istanbul (Turchia) con le batterie degli 800 metri maschili, turno preliminare che metteva in palio i pass per le semifinali di sabato (pas ...Si era scatenato un piccolo caso social dopo Eintracht-Napoli, con Luciano Spalletti visibilmente spazientito ai microfoni Mediaset nonostante la bella vittoria in Champions ...