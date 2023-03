Sabatini | A Nainggolan voglio bene ma è un delinquente Su Paredes e Leao

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Un delinquente, se gli metti davanti 7-8 shottini se li beve tutti' Sabatini racconta Nainggolan ?? - LIRRIVERENTE3 : Sabatini: «Sono a pezzi senza lavoro. Nainggolan? Se gli metti davanti 7-8 shottini se li beve tutti» - peterkama : Sabatini: «Sono a pezzi senza lavoro. Nainggolan? Se gli metti davanti 7-8 shottini se li beve tutti» - NunquamDeorsum : RT @GoalItalia: 'Un delinquente, se gli metti davanti 7-8 shottini se li beve tutti' Sabatini racconta Nainggolan ?? - SimoneScanavini : C'è un posto libero a Ferrara. -

Walter, direttore sportivo al momento senza squadra, ha parlato al canale Twitch di Gazzetta.it raccontando diversi aneddoti a 360° Walter, direttore sportivo al momento senza squadra, ha parlato al canale Twitch di Gazzetta.it raccontando diversi aneddoti a 360°. Le sue dichiarazioni: "Sono affezionato a tutti i giocatori che ...In una diretta twitch con la Gazzetta Walterha lanciato diverse bordate a destra e a sinistra, a partire dalla Roma e da Mourinho . Poi tocca a: Infine un altro suo ex giocatore,...Croce e delizia dei tifosi italiani, soprattutto quelli della Roma . A svelare chi sia davvero Radjaè l'uomo a cui forse deve i suoi maggiori successi sportivi, Walter. Il centrocampista belga oggi gioca senza troppa fortuna in Serie B, alla Spal , richiamato in Italia dal ...

Sabatini: 'Nainggolan Un delinquente, se gli dai 7-8 shottini se li beve tutti. Paredes sembra prenda i tranquillanti' Calciomercato.com

Walter Sabatini ha tirato diverse frecciate nel corso di una diretta su Twitch. Partendo dalla "sua" Roma e da Mourinho. “Non capisco come la Roma possa fare sold out, sono cose che dovrebbero accader ...Walter Sabatini ha parlato al canale twitch della Gazzetta dello Sport, affrontando vari temi legati al calcio con la consueta mancanza di diplomazia: "Non capisco come la Roma possa fare sold out, so ...