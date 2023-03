Russia, mistero a Mosca: ucciso uno degli scienziati del vaccino Sputnik (Di sabato 4 marzo 2023) ucciso scienziato vaccino Sputnik, mistero in Russia. E’ stato assassinato a Mosca sci Andrey Botikov, ricercatore senior presso il Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology, che ha contribuito a creare il vaccino Sputnik V, lo riferisce la Tass. Secondo gli investigatori, il 2 marzo, in un appartamento di un edificio in via Rogova a ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023)scienziatoin. E’ stato assassinato asci Andrey Botikov, ricercatore senior presso il Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology, che ha contribuito a creare ilV, lo riferisce la Tass. Secondo gli investigatori, il 2 marzo, in un appartamento di un edificio in via Rogova a ... TAG24.

