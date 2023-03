Russia, la ragazzina anti - guerra internata in una struttura di riabilitazione sociale (Di sabato 4 marzo 2023) Repressione e disumanità nella Russia di Putin : la 12enne russa Masha Moskaleva è stata internata in una struttura "per la riabilitazione sociale" a causa di un disegno con le bandiere russa e ... Leggi su globalist (Di sabato 4 marzo 2023) Repressione e disumanità nelladi Putin : la 12enne russa Masha Moskaleva è statain una"per la" a causa di un disegno con le bandiere russa e ...

