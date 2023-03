Rugani e Gatti pronti ai saluti: il rinforzo dalla Spagna è un campione (Di sabato 4 marzo 2023) Daniele Rugani e Federico Gatti stanno giocando poco alla Juve e il loro sacrificio potrebbe portare un campione da 30 milioni dalla Spagna. L’acquisto di Federico Gatti sembrava poter essere un grande colpo in prospettiva per la Juventus, ma a quanto pare il giovane ragazzo ex Frosinone non sta davvero riuscendo a imporsi in maglia bianconera. Stesso discorso per quanto riguarda Daniele Rugani, con il giocatore toscano che ormai era diverso tempo sembra essere un pesce fuor d’acqua all’interno della rosa di Madama, nonostante qualche buona prestazione qua e là. Ecco allora perché si sta facendo sempre più probabile la cessione dei due giocatori, in questo caso per provare lo straordinario affondo nei confronti di uno che viene considerato come il futuro del calcio ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 4 marzo 2023) Danielee Federicostanno giocando poco alla Juve e il loro sacrificio potrebbe portare unda 30 milioni. L’acquisto di Federicosembrava poter essere un grande colpo in prospettiva per la Juventus, ma a quanto pare il giovane ragazzo ex Frosinone non sta davvero riuscendo a imporsi in maglia bianconera. Stesso discorso per quanto riguarda Daniele, con il giocatore toscano che ormai era diverso tempo sembra essere un pesce fuor d’acqua all’interno della rosa di Madama, nonostante qualche buona prestazione qua e là. Ecco allora perché si sta facendo sempre più probabile la cessione dei due giocatori, in questo caso per provare lo straordinario affondo nei confronti di uno che viene considerato come il futuro del calcio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : A disposizione ?? Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Pogba, Paredes, Chiesa, Kean, Soulé, Iling-Junior. #JuveToro - noianononhodet1 : @GiudaRossi @DocRiserva si basa su Bremer e due terzini, direi che Gatti se non è bocciato è rimandato, Rugani gioc… - majeed68x : @85JJB @AllJuveCast u have 5 CBs: danilo, bremer, rugani, gatti, bonucci - Fe1ipe_augusto : RT @BaridonMarco: #Paredes e #Kean in gol ?? Possesso palla Juve, così disposta: Gatti, Bonucci, Rugani; De Sciglio, Locatelli, Paredes, Mi… - EIPelusa : @gattonero081 Rugani>Gatti -