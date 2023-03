(Di sabato 4 marzo 2023) Ildi Ron partirà l’8 marzo dal Teatro La Fenice di Senigallia e si chiuderà il 6 maggio al Teatro Radar di Monopoli Al via l’8 marzo il “un” lanéedi Ron che prende il nome dal nuovo album di inediti, apprezzatissimo da critica e pubblico. Queste leaggiornate del, prodotto da Trident Music: 8 marzo, Senigallia (AN), Teatro La Fenice; 9 marzo, Bologna, Teatro delle Celebrazioni; 12 marzo, Montebelluna (TV), Palamazzalovo; 18 marzo, Prato, Teatro Politeama; 24 marzo, Mestre (VE), Teatro Corso; 30 marzo, Roma, Auditorium Conciliazione; 1 aprile, Lecce, Teatro Apollo; 2 aprile, Taranto, Teatro Fusco; 3 aprile, Pescara, Teatro Massimo; 14 aprile, Brescia, Gran ...

Nel video sotto siamo nel 1978 e Dalla esi esibiscono insieme sulla tv svizzera con il brano ... 'verrà qui tutti i giorni' Durante lo stessobenefico organizzato dal tenore, Dalla canta ...... festeggiato per quelli che sono gli ottant'anni dalla nascita con ununico in cui i ... I contributi video di amici e colleghi, daa Gianni Morandi approfondimento Lucio Dalla, 4 marzo 1943:......Italiana d'Autore" Ovvero brani presi dalle incisioni dei più famosi cantautori italiani (, ... Il titolo delè preso da due brani del "principe" della canzone d'autore, Francesco de Gregori. ...

Ron in concerto: date del “Sono un figlio live tour” teatrale 2023 L'Opinionista

Galeotto fu Lucio Dalla, per fatal combinazione. «Proprio così, perché senza il suo zampino e anche senza quello di Ron non avrei mai conosciuto mia moglie». Ogni volta che Massimo Gramigni, noto orga ...Chiudere un cerchio significa anche saper ricominciare, tornare al punto esatto in cui il movimento geometrico della storia ha avuto inizio. Ripercorrere il giro, segnarne i margini di ...