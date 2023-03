RomaOstia 2023 | domani mattina al via | ci sono anche Meucci e Yaremchuk

(Di sabato 4 marzo 2023) Roma – Ritiro dei pettorali e del kit gara per tutta la seconda giornata al Salone delle Fontane per i 9.300 iscritti alla 48esima TelepassHalf Marathon, la mezza maratona più famosa d’Italia, organizzata da GSBRun in partnership con RCS Sports & Events, in programma5 marzo con partenza alle 9.00 dal PalaEur. Oggi hanno sfilato gli atleti élìte e svelati pacer ufficiali che accompagneranno, come da tradizione, i partecipanti lungo il percorso che da Roma porta al mare, alla Rotonda di Ostia. Presente al VillaggioAlessandro Onorato Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale insieme al patron dellaLuciano Duchi. Il cast degli élìte runner è stellare. Uno dei favoriti sarà l’etiope Mogos Tuemay (pettorale numero 2): 1h00.11 il suo personal best nella mezza ...

Grande fermento il 3 marzoper la prima giornata di Casa, centro nevralgico della mezza maratona più famosa d'Italia, organizzata da GSBRun in partnership con RCS Sports & Events, in programma domenica 5 marzo. ...Il primo evento segnalato è la 48ª edizione della, la mezza maratona nella Capitale, in programma il 5 marzo. La Milano Marathon , invece, è in agenda il 2 aprile . Il nuovo scooter ...Onde Domenica alle ore 9 la partenza della prima onda della TelepassHalf Marathon, con due onde successive che permetteranno ai partecipanti di correre al proprio ritmo sin dai primi ...

Previsto per domani domenica 5 marzo la Mezza Maratona Roma-Ostia giunta alla 48esima edizione: ecco i divieti e le linee deviate da sabato 4 marzo e la mappa del percorso. È previsto per domani, ...Tra gli atleti italiani Daniele Meucci e l’italo-ucraina Sofia Yaremchuk, partenza ore 9 dal Palaeur. Rosolino, Lo Cicero, Corsi e Ghemon gli outsider in partenza, torna alla RomaOstia Mattia Maestri, ...