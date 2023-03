Roma, sospesa la squalifica di Mourinho: sarà regolarmente in panchina contro la Juve (Di sabato 4 marzo 2023) La squalifica di due giornate rimediata nel match contro la Cremonese è stata sospesa dalla Procura Federale. Mourinho ci sarà contro la Juve José Mourinho, allenatore della Roma, ci sarà nel match di Serie A di domenica sera all’Olimpico contro la Juventus. La Corte Federale d’Appello, infatti, ha chiesto più tempo per valutare il ricorso presentato ieri dal club giallorosso e quindi per ora la squalifica di due giornate rimediata dal tecnico nel match contro la Cremonese è stata sospesa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Ladi due giornate rimediata nel matchla Cremonese è statadalla Procura Federale.cilaJosé, allenatore della, cinel match di Serie A di domenica sera all’Olimpicolantus. La Corte Federale d’Appello, infatti, ha chiesto più tempo per valutare il ricorso presentato ieri dal club giallorosso e quindi per ora ladi due giornate rimediata dal tecnico nel matchla Cremonese è stata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

