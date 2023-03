Roma, sospesa la squalifica di Mourinho: sarà in panchina con la Juve (Di sabato 4 marzo 2023) Il ricorso ufficiale della Roma, unito all'appello non ufficiale del tecnico della Juventus Allegri, ha avuto un pur parziale successo:... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) Il ricorso ufficiale della, unito all'appello non ufficiale del tecnico dellantus Allegri, ha avuto un pur parziale successo:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Roma, sospesa la squalifica a Mourinho: sarà in panchina contro la Juventus - AliprandiJacopo : Sospesa la squalifica di #Mourinho: sarà in panchina contro la Juventus. ? @CorSport #RomaJuventus #ASRoma - joseseiperme : RT @EmanueleVendit1: Sospesa la squalifica a Mourinho: sarà in panchina per Roma-Juve. Serra rischia il deferimento: la sua stagione potr… - bchanakira2 : RT @AliprandiJacopo: Sospesa la squalifica di #Mourinho: sarà in panchina contro la Juventus. ? @CorSport #RomaJuventus #ASRoma https:… - sportli26181512 : Sospesa la squalifica a Mourinho: sarà in panchina contro la Juventus: Sospesa la squalifica a Mourinho: sarà in pa… -