Roma, ‘Sono nei guai mi servono 30mila euro’. Nonnina raggirata: arrestato truffatore (Di sabato 4 marzo 2023) Ha raggirato una 88enne fingendo di esser il nipote e di aver un debito di 30mila euro. L’anziana spaventata e preoccupata ha consegnato al truffatore tutti i risparmi che aveva in casa, ben 9mila euro, ma grazie alle attività di indagini della Polizia il 41enne che ha approfittato delle condizioni di fragilità della Nonnina è finito in carcere. L’applicazione della misura cautelare in carcere Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra mobile di Roma e del XIV Distretto Primavalle, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, nei confronti di un 41enne italiano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 marzo 2023) Ha raggirato una 88enne fingendo di esser il nipote e di aver un debito dieuro. L’anziana spaventata e preoccupata ha consegnato altutti i risparmi che aveva in casa, ben 9mila euro, ma grazie alle attività di indagini della Polizia il 41enne che ha approfittato delle condizioni di fragilità dellaè finito in carcere. L’applicazione della misura cautelare in carcere Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra mobile die del XIV Distretto Primavalle, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di, nei confronti di un 41enne italiano ...

