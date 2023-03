Roma resti umani alla Bufalotta, il medico legale: “Sono qui da mesi” (Di sabato 4 marzo 2023) Ha i contorni del giallo il ritrovamento di ieri di un cranio e di un femore umano in un terreno privato, vicino via della Bufalotta, adiacente al bosco della Marcigliana, a Roma. Una scoperta inquietante, quella fatta da un passante a passeggio col cane, nelle prime ore di ieri mattina. L’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine Sono state tempestive e così l’avvio delle indagini, con l’arrivo della polizia scientifica, del magistrato e del medico legale, che nel breve tempo hanno fornito altri tasselli alla vicenda. Una morte che potrebbe risalire a mesi fa Non solo resti umani, ma anche animali e pezzi di vestiti e contenitori di acidi vuoti, tutto sparso in un raggio di dieci metri. Sul posto è stato chiamato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 marzo 2023) Ha i contorni del giallo il ritrovamento di ieri di un cranio e di un femore umano in un terreno privato, vicino via della, adiacente al bosco della Marcigliana, a. Una scoperta inquietante, quella fatta da un passante a passeggio col cane, nelle prime ore di ieri mattina. L’rme e l’intervento delle forze dell’ordinestate tempestive e così l’avvio delle indagini, con l’arrivo della polizia scientifica, del magistrato e del, che nel breve tempo hanno fornito altri tassellivicenda. Una morte che potrebbe risalire afa Non solo, ma anche animali e pezzi di vestiti e contenitori di acidi vuoti, tutto sparso in un raggio di dieci metri. Sul posto è stato chiamato ...

