Roma | Pellegrini in dubbio per la Juve | le ultime

(Di sabato 4 marzo 2023) Lapotrebbe dover fare a meno di Lorenzonella partita contro lantus, il capitano non è al meglio Lapotrebbe dover fare a meno di Lorenzonella partita contro lantus, il capitano non è al meglio. Il centrocampista è alle prese con uno stato influenzale che lo sta debilitando e non si è allenato in questi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : Una #ASRoma MAGNIFICA. Un #Dybala SUBLIME. Canta Belotti, incanta la Joya. Partitona di #Pellegrini, mentre… - CalcioNews24 : #Pellegrini in dubbio ?? - sportli26181512 : #Roma, #Pellegrini a rischio per la Juve: cosa è successo: Brutte notizie per #Mourinho alla vigilia del big match… - Luxgraph : Roma-Juve, Pellegrini a rischio: le condizioni del capitano giallorosso - AndresCorder0s : RT @_alessandra27_: ?? Sindrome influenzale per Pellegrini, a rischio la sua presenza per Roma-Juventus. [Gianluca Di Marzio] -

- Sono pessime le notizie per ladi José Mourinho alla vigilia del big match dell'Olimpico contro la Juventus . Il capitano giallorosso Lorenzoè stato infatti vittima, nelle ultime ore, di un attacco influenzale e ...Niente di particolarmente preoccupante, ma per la sfida contro i bianconeri di Allegri la presenza in campo diè da considerarsi a rischio. Inoltre, i giallorossi ancora non sanno se ...Larischia di dover fare a meno di Lorenzo. Il capitano giallorosso, come riporta 'Sky Sport', ha accusato un leggero attacco influenzale nelle ultime ore, che mette in dubbio la sua ...

Roma, dubbio Pellegrini: leggero attacco influenzale, le ultime Fantacalcio ®

ROMA - Sono pessime le notizie per la Roma di José Mourinho alla vigilia del big match dell'Olimpico contro la Juventus. Il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini è stato infatti vittima, nelle ...La presenza del centrocampista di Mourinho nel big match dell'Olimpico contro i bianconeri è in forte dubbio Brutte notizie per la Roma di José Mourinho, che rischia di perdere un pezzo importante in ...