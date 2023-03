Roma, Mourinho perde Solbakken: problema muscolare e out contro la Juve (Di sabato 4 marzo 2023) Per la sfida di domenica sera contro la Juventus, l’allenatore della Roma José Mourinho per anche Ola Solbakken Dopo la probabile assenza di Lorenzo Pellegrini a causa di diversi sintomi influenzali, la Roma di José Mourinho, per la sfida di domenica sera contro la Juventus di Massimiliano Allegri, perde anche Ola Solbakken. Durante l’allenamento di oggi nel centro sportivo di Trigoria, infatti, l’attaccante norvegese ha accusato un problema muscolare che lo costringerà sicuramente a saltare il big match dello stadio Olimpico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Per la sfida di domenica seralantus, l’allenatore dellaJoséper anche OlaDopo la probabile assenza di Lorenzo Pellegrini a causa di diversi sintomi influenzali, ladi José, per la sfida di domenica seralantus di Massimiliano Allegri,anche Ola. Durante l’allenamento di oggi nel centro sportivo di Trigoria, infatti, l’attaccante norvegese ha accusato unche lo costringerà sicuramente a saltare il big match dello stadio Olimpico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ULTIM'ORA ROMA Sospesa la squalifica a José #Mourinho L'allenatore sarà in panchina contro la Juve #SkySport #Roma… - Gazzetta_it : Roma, sospesa la squalifica a Mourinho: sarà in panchina contro la Juventus - AliprandiJacopo : Sospesa la squalifica di #Mourinho: sarà in panchina contro la Juventus. ? @CorSport #RomaJuventus #ASRoma - EnricoNiente : RT @gazzettanothanx: Chi disse 'La #Juve deve arrivare dietro la #Roma' ha tolto la squalifica a #Mourinho. #Nakata e i #Rolex agli arbitri… - vivereitalia : Mourinho, squalifica sospesa: in panchina per sfida Roma-Juve -