Roma, lo fermano per spaccio e gli trovano una fortuna: 50 mila euro nascosti nell'intercapedine della finestra

Non credevano ai loro occhi, i carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato, quando hanno visto cosa conteneva l'intercapedine di una finestra del salone di un Romano di 33 anni appena fermato nel corso di un controllo antidroga. L'uomo infatti, arrestato in flagranza di reato, era riuscito a nascondere – abilmente, ma evidentemente non troppo – ben 49.950 euro in contanti. Ma vediamo cosa è successo. Fermato a via della Maglianella Tutto è iniziato da normali controlli effettuati dai militari ieri sera. Il 33enne è stato notato e fermato da una pattuglia dei Carabinieri in via della Maglianella, mentre transitava con la propria auto. Trattandosi di un soggetto già noto ai militari, i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e veicolare, ...

