Roma-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri (VIDEO) (Di sabato 4 marzo 2023) Il VIDEO della conferenza di Massimiliano Allegri alla vigilia di Roma-Juventus, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Il tecnico bianconero ha presentato i temi di questo scontro delicato e atteso dell'Olimpico, parlando anche della rincorsa Champions: "Qualificarsi col -15 di penalizzazione sarebbe come vincere tre scudetti". Di seguito e in alto ecco il VIDEO. SportFace.

Juventus, Allegri lancia salvagente a Mou e vuota il sacco su zona Champions Il primo ad essere curioso è lui: Massimiliano Allegri aspetta il test dell'Olimpico di domani contro la Roma per capire se la sua Juventus, al di là dei mini - obiettivi che ufficialmente si pone, può davvero sperare nella rimonta verso il quarto posto anche con il - 15. Il tecnico bianconero sa che ci ... Allegri: 'In Champions col - 15 sarebbe come vincere 3 scudetti. Mou Vorrei domani ci fosse' Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia della partita in casa della Roma. "Pogba ha reagito bene al debutto: ha fatto un buon ... Allegri, la conferenza stampa prima di Roma - Juve: rivivi la diretta È tutto pronto per la sfida tra Roma e Juventus , che chiuderà la 25ª giornata di Serie A. I bianconeri sono a caccia della quinta vittoria consecutiva , per continuare a scalare la classifica dopo la pesante penalizzazione di 15 ... Il primo ad essere curioso è lui: Massimiliano Allegri aspetta il test dell'Olimpico di domani contro laper capire se la sua, al di là dei mini - obiettivi che ufficialmente si pone, può davvero sperare nella rimonta verso il quarto posto anche con il - 15. Il tecnico bianconero sa che ci ...Lo ha detto il tecnico dellaMassimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia della partita in casa della. "Pogba ha reagito bene al debutto: ha fatto un buon ...È tutto pronto per la sfida tra, che chiuderà la 25ª giornata di Serie A. I bianconeri sono a caccia della quinta vittoria consecutiva , per continuare a scalare la classifica dopo la pesante penalizzazione di 15 ... Juve, contro la Roma due ritorni a centrocampo: Allegri riflette su Rabiot La Gazzetta dello Sport Roma-Juve, anche sul mercato: nel…" Juventus, Cuadrado dirà addio a fine stagione: la Roma lo vuole a parametro zero Juan Cuadrado continua a essere uno dei nomi in cima ai pensieri della Roma in vista della prossima stagione. Il… Leggi ... Juventus, Allegri: “Milik out, Miretti c’è. Spero di vedere Mourinho in panchina” Le parole del tecnico dei bianconeri in conferenza stampa Alla vigilia del big match della venticinquesima di campionato, ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ... Juventus, Cuadrado dirà addio a fine stagione: la Roma lo vuole a parametro zero Juan Cuadrado continua a essere uno dei nomi in cima ai pensieri della Roma in vista della prossima stagione. Il… Leggi ...Le parole del tecnico dei bianconeri in conferenza stampa Alla vigilia del big match della venticinquesima di campionato, ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ...