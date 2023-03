Roma-Juventus, Allegri: “Champions da penalizzati? Che impresa sarebbe!” (Di sabato 4 marzo 2023) Roma-Juventus, Allegri presenta il match in conferenza – La Juventus per continuare la risalita in classifica in attesa di capire se gli verranno restituiti i 15 punti di penalizzazione, la Roma per riprendere il cammino Champions dopo la battuta d’arresto del turno precedente contro la Cremonese. Sfida importantissima per entrambe le squadre quella in programma ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023)presenta il match in conferenza – Laper continuare la risalita in classifica in attesa di capire se gli verranno restituiti i 15 punti di penalizzazione, laper riprendere il camminodopo la battuta d’arresto del turno precedente contro la Cremonese. Sfida importantissima per entrambe le squadre quella in programma ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Oggi, #3marzo 2023, l’ex segretario generale della #Juventus Maurizio Lombardo, oggi alla #Roma, confessa ai PM que… - romeoagresti : #Juventus: #Miretti verrà convocato per la trasferta di Roma // Juventus: Miretti will be included in the squad lis… - juventusfc : ??? 4 marzo ? 12:00 ?? Juventus Store di Roma Meet & greet con @andreabarzagli2 ?? Un'occasione da non perdere ?? - _ThousandN : Rispetto Allegri per essersi prestato a questa farsa, commentando la serie A come fosse una cosa seria, ma che la J… - Chicca141002 : RT @juventusfc: ?? Allegri: «Di Maria nelle ultime gare ha sempre giocato, è importante che quando gioca, a prescindere dai minuti, determin… -