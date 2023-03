Roma-Juve con Mourinho in panchina: la proposta di Allegri (Di sabato 4 marzo 2023) Roma-Juve senza la sfida nella sfida tra José Mourinho e Max Allegri non sarebbe la stessa. Uno spettacolo nello spettacolo garantito,... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023)senza la sfida nella sfida tra Josée Maxnon sarebbe la stessa. Uno spettacolo nello spettacolo garantito,...

Mourinho, squalifica sospesa: in panchina per sfida Roma - Juve

Roma - Juve, Allegri: "Andare in Champions è come vincere 3 scudetti" Il tecnico giallorosso, espulso in occasione della gara di campionato contro la Cremonese disputata martedì 28 ...

ROMA - Josè Mourinho sarà regolarmente in panchina domani sera all'Olimpico per la sfida fra Roma e Juventus. Espulso nella gara di martedì a Cremona dopo il diverbio col quarto uomo Serra, il tecnico portoghese era stato squalificato per due giornate ma, a seguito del ricorso d'urgenza ...

Roma - Juventus, UFFICIALE: telenovela Mourinho finita

Roma - Juventus, una telenovela che adesso sembra finita. Arrivata l'ufficialità sul 'caso' Mourinho: tutti i dettagli. Adesso è ufficiale. Stamane ne aveva parlato pure Massimiliano Allegri in ...

Roma-Juventus, Mourinho squalificato o no La decisione della Corte Figc

Roma, brutte notizie: dopo Pellegrini si ferma anche Solbakken

La Roma domani, domenica 5 marzo, dovrà affrontare la sfida di cartello della 25° giornata di Serie A contro la Juventus, in casa giallorossa continuano a destare molta preoccupazione le condizioni ...