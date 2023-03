Roma-Juve, Allegri non vuole rinunciare alla sfida con Mourinho e lancia una proposta (Di sabato 4 marzo 2023) Roma-Juve senza la sfida nella sfida tra José Mourinho e Max Allegri non sarebbe la stessa. Uno spettacolo nello spettacolo garantito,... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023)senza lanellatra Josée Maxnon sarebbe la stessa. Uno spettacolo nello spettacolo garantito,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Vittorie, pareggi e sconfitte dell'#Atalanta contro la Juventus e i rivali-Juve finiti secondi nei 9 campionati dei… - Bonetti : ???? Italian teams with a clean sweep in Europe so far ?? UCL: Inter 1-0 Milan 1-0 Napoli 2-0 ?? Europa Juve 4-1 agg… - GA7_Official : Secondo i milanisti, siamo ossessionati dal Milan. Secondo i romanisti, siamo ossessionati dalla Roma. Secondo gl… - bosi_alessia : RT @vane___96: E quindi domani Roma/Juve - TosiNicole : RT @vane___96: E quindi domani Roma/Juve -