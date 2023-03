Roma | incidente sulla tangenziale paralizza il traffico | file chilometriche

(Di sabato 4 marzo 2023). Undell’ultima ora, oggi, sabato 4 marzo 2023,che ha innescatolunghissime e ingolfi stradali. Le dinamiche non sono ancora chiare. Proprio in questo momento gli agenti della Polizia Locale sono sul posto per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire l’ordine di responsabilità e soprattutto la dinamica che ha portato al sinistro che sta infuocando laCasilina, auto contro ambulanza a Palestrina: morta 54ennein: scontro tra auto Le strade della Capitale, si sa, non sono facili, in qualsiasi giorno della settimana. Anche di sabato, quando il fine settimana riesce a smollarci dai nostri impegni e il ritmo vitale ...

... ex informatico di 64 anni, che dal giorno dell'insieme alla sua famiglia si prende cura ... al centro della carreggiata in via Brunone Bianchi, nel quartiere di Casal Bernocchi a, ...Verso le 5 di questa mattina i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti sulla strada statale 162 direzione Cercola - Sant'Anastasia per unstradale. In una Fiat ...La dinamica dell'è tuttora da chiarire. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di ... La regione più a rischio per i pedoni è il Lazio con 19 decessi, di cui 12 solo nel comune di, ...

Incidente mortale a Roma: la vittima è una donna che viaggiava su uno scooter finito contro un'auto alle Terme ilmessaggero.it

Incidente mortale in viale Guido Bacelli (Terme di Caracalla) a Roma. Una donna che viaggiava su uno scooter ha perso la vita dopo lo scontro con una vettura verso le 8. In quel momento il ...Tragedia stradale in Centro a Roma dove una donna è morta in seguito a un incidente. E’ accaduto sabato mattina alle Terme di Caracalla. Uno scontro fra un’auto ed una moto nel corso della quale ha av ...