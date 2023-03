Roma, donna aggredita a bastonate in testa senza motivo: grave 90enne (Di sabato 4 marzo 2023) L’ha aggredita a bastonate in testa senza alcun motivo. La brutale aggressione è avvenuta a Roma, in strada, nel tardo pomeriggio di oggi, in via Collatina, in zona periferica, ai danni di un’anziana di 90 anni. La donna stava rientrando a casa camminato sul marciapiede quando l’uomo, un 30enne di origine romena, le si è avvicinato con una bastone in mano. Poi, senza preavviso e senza motivo, ha iniziato a colpirla in testa con il bastone. La donna ha urlato, attirando l’attenzione dei passanti, che hanno chiamato il NUE 112. Sul posto sono rapidamente intervenute due pattuglie della polizia dei commissariati Porta Maggiore e Torpignattara, che hanno tratto in arresto l’uomo. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 marzo 2023) L’hainalcun. La brutale aggressione è avvenuta a, in strada, nel tardo pomeriggio di oggi, in via Collatina, in zona periferica, ai danni di un’anziana di 90 anni. Lastava rientrando a casa camminato sul marciapiede quando l’uomo, un 30enne di origine romena, le si è avvicinato con una bastone in mano. Poi,preavviso e, ha iniziato a colpirla incon il bastone. Laha urlato, attirando l’attenzione dei passanti, che hanno chiamato il NUE 112. Sul posto sono rapidamente intervenute due pattuglie della polizia dei commissariati Porta Maggiore e Torpignattara, che hanno tratto in arresto l’uomo. Il ...

