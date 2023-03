(Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – Un’anziana di 90 anni è statain via. Sul posto sono intervenuti i poliziotti di Torpignattara e Porta Maggiore. L’anziana è stata trasportata in ospedale in codice giallo mentre la polizia ha arrestato il presunto aggressore, un romeno di 30 anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giacinto_Bruno : RT @Adnkronos: Roma, 90enne aggredita a bastonate in via Collatina . #Adnkronos ?? - Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Roma, 90enne aggredita a bastonate in via Collatina - LiberoReporter : Roma, 90enne aggredita a bastonate in via Collatina - CriminImmigratl : #CriminiImmigrati: 90enne aggredita a bastonate da immigrato a Roma - Adnkronos : Roma, 90enne aggredita a bastonate in via Collatina . #Adnkronos ?? -

Un'anziana di 90 anni è stata aggredita a bastonate in via Collatina a. Sul posto sono intervenuti i poliziotti di Torpignattara e Porta Maggiore. L'anziana è stata trasportata in ospedale in codice giallo mentre la polizia ha arrestato il presunto aggressore, un ...E' successo nella periferia della capitale. L'anziana è stata avvicinata da un uomo di 30 anni che, senza alcun motivo, l'ha ...AGI - Unaè stata presa a bastonate in strada su via Collatina, nella periferia di. L'anziana è stata avvicinata da un uomo di 30 anni che, senza alcun motivo, l'ha colpita con un bastone alla ...

Roma, 90enne presa a bastonate per strada: 30enne romeno arrestato Canale Dieci

(Adnkronos) – Un’anziana di 90 anni è stata aggredita a bastonate in via Collatina a Roma. Sul posto sono intervenuti i poliziotti di Torpignattara e Porta Maggiore. L’anziana è stata trasportata in o ...L’ha aggredita a bastonate in testa senza alcun motivo. La brutale aggressione è avvenuta a Roma, in strada, nel tardo pomeriggio di oggi, in via Collatina, in zona periferica, ai danni di un’anziana ...