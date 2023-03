Rivoluzione black e | presto | anche verde

Leggi su panorama

(Di sabato 4 marzo 2023) Uber festeggia i 10 anni dal debutto in Italia e, dopo aver cambiato le regole della mobilità tramite la tecnologia e aver allargato l’offerta alle consegne a casa, a bici e monopattini, punta a diventare a emissioni zero entro il 2030. Nessun centralino da chiamare che poi è occupato, oppure non risponde e se lo fa mette in attesa per una mezza eternità. Nemmeno l’incertezza di sapere il proprio autista dov’è, chissà quando arriva, magari non ci trova e allora che si fa. Richiedere una macchina a qualunque indirizzo tramite un’applicazione, conoscere in anticipo la cifra da pagare o almeno una sua stima ragionevole, scoprire se occorre affrettarsi verso la porta o si può tergiversare qualche minuto ancora, sono tutte abitudini che oramai diamo per scontate, anzi ci stupiamo se non sono offerte. Erano avanguardia nel marzo 2013, quando Uber è sbarcato nel nostro Paese con il servizio ...