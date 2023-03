Rivalutazione delle pensioni 2023, quando saranno pagate: consulta le tabelle Inps (Di sabato 4 marzo 2023) L’Istituto, con la circolare Inps 22 dicembre 2022, n. 135 , comunica la conclusione di tutte le attività di Rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al ... Leggi su feedpress.me (Di sabato 4 marzo 2023) L’Istituto, con la circolare22 dicembre 2022, n. 135 , comunica la conclusione di tutte le attività diprestazioni assistenziali, propedeutiche al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valerodipi : La rivalutazione esagerata del primo bel disco delle Elastica è la nuova versione di 'Different Class è il miglior… - Frank_Kaly : @FurioGarbagnati La parziale rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte la minima? - CTrabajoItalia : RT @MinLavoro: Aumento delle #pensioni, così la rivalutazione di quelle che superano di quattro volte il minimo @INPS_it: ?? - DegueEmilienne1 : RT @FedericoMalava4: Avete visto il COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE dei Tfr aziendali? 9,63%!!!! Un bel 10k in più a bilancio en passant! Le… - giornalecomuni : Aumento delle #pensioni a partire dal 1° marzo 2023. Erogati gli incrementi per la rivalutazione automatica delle p… -