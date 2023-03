Risultati Qualifiche GP Bahrain 2023 | la griglia di partenza

(Di sabato 4 marzo 2023)GP: ecco come sta procedendo la vigilia del primo gran premio della stagione. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Mondialedi Formula 1 sta finalmente per partire. La prima tappa è il, che vedrà in domenica 5 marzo il clou della tre giorni di prove e GP. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ? ? ???????????? ??????, ?????? ???????????????? ???????????? ???? ???????????? ?????????? ???? ?????? ???? ??:????.??????. ??' ?????????? ???? ??????????????? RISULTATI ?… - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: ? ? ???????????? ??????, ?????? ???????????????? ???????????? ???? ???????????? ?????????? ???? ?????? ???? ??:????.??????. ??' ?????????? ???? ??????????????? RISULTATI ? - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ? ? ???????????? ??????, ?????? ???????????????? ???????????? ???? ???????????? ?????????? ???? ?????? ???? ??:????.??????. ??' ?????????? ???? ??????????????? RISULTATI ? - SkySport : RT @SkySportF1: ? ? ???????????? ??????, ?????? ???????????????? ???????????? ???? ???????????? ?????????? ???? ?????? ???? ??:????.??????. ??' ?????????? ???? ??????????????? RISULTATI ? - coldrexf7 : RT @SkySportF1: ? ? ???????????? ??????, ?????? ???????????????? ???????????? ???? ???????????? ?????????? ???? ?????? ???? ??:????.??????. ??' ?????????? ???? ??????????????? RISULTATI ? -

Lecominceranno alle 16 15.30 - Si attendono risposte dalla Ferrari, che nelle libere è ... 15.15 - Si riparte daidelle PL3, che hanno visto Fernando Alonso davanti a Max ...de Vries AlphaTauri 1:34.082 ( C3 ) +1.742 18 GP Bahrain, il programma del weekend di F1 L'azione in pista tornerà oggi alle 16 per le primedella stagione. Qui puoi consultare l'intero ...attesissime in programma alle ore 16. LA GUIDA AL MONDIALE: CALENDARIO, PILOTI, ORARI, TV LA CLASSIFICA DELLA TERZA SESSIONE DI LIBERE IN AGGIORNAMENTO Fernando Alonso (Aston Martin) Max ...

Formula 1, GP Bahrain le qualifiche in diretta live da Sakhir Sky Sport

invertendo come da regolamento le prime dieci posizioni in qualifica e presentando in prima fila sulla griglia di partenza lo svizzero Boschung (Campos) e il ceco Stanek (Trident). Allo spegnimento ...Fernando Alonso con la sua Aston Martin si conferma il più veloce anche nella mattinata di sabato nella 3° e ultima sessione di prove libere prima delle ...