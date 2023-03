Riscoprire la bellezza per un’estetica della vita quotidiana. Le lettura di Malgieri (Di sabato 4 marzo 2023) La bellezza è dentro di noi, nelle cose che ci circondano, che abitiamo, che usiamo, che maneggiamo perfino con noncuranza senza darle quasi mai peso. Viene un momento, comunque, che in un particolare stato di grazia, inondati dal silenzio o accarezzati da un vento mite, tra colori che richiamano tutti insieme la strepitosa gioia dell’universo, in cui ci accorgiamo che la bellezza si sta manifestando in forme semplici o grandiose, comunque in grado di vederla, toccarla, sentirla, apprezzarla, glorificarla con un nostro pensiero gentile. È la bellezza del creato che ci avvolge nella più discreta quotidianità. Normalmente nascoste nelle pieghe dello stato ordinario dell’esistenza, nella routine che talvolta ci travolge facendoci cadere in un baratro di noia, negli incontri e nella conviviale empatia che si stabilisce a tavola, in una ... Leggi su formiche (Di sabato 4 marzo 2023) Laè dentro di noi, nelle cose che ci circondano, che abitiamo, che usiamo, che maneggiamo perfino con noncuranza senza darle quasi mai peso. Viene un momento, comunque, che in un particolare stato di grazia, inondati dal silenzio o accarezzati da un vento mite, tra colori che richiamano tutti insieme la strepitosa gioia dell’universo, in cui ci accorgiamo che lasi sta manifestando in forme semplici o grandiose, comunque in grado di vederla, toccarla, sentirla, apprezzarla, glorificarla con un nostro pensiero gentile. È ladel creato che ci avvolge nella più discreta quotidianità. Normalmente nascoste nelle pieghe dello stato ordinario dell’esistenza, nella routine che talvolta ci travolge facendoci cadere in un baratro di noia, negli incontri e nella conviviale empatia che si stabilisce a tavola, in una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CittadinidiTwtt : RT @MiC_Italia: Viaggia tra i luoghi della #Cultura per riscoprire la bellezza del nostro patrimonio. ?? Oggi visitiamo il Museo archeologic… - anjali45758574 : RT @MiC_Italia: Viaggia tra i luoghi della #Cultura per riscoprire la bellezza del nostro patrimonio. ?? Oggi visitiamo il Museo archeologic… - VillaGiuliaRm : RT @MiC_Italia: Viaggia tra i luoghi della #Cultura per riscoprire la bellezza del nostro patrimonio. ?? Oggi visitiamo il Museo archeologic… - tgjwsite : @IonniNicola Grazie Nicola per farci riscoprire la bellezza dell'immortale poesia ???? - DaliaEssenza : RT @MiC_Italia: Viaggia tra i luoghi della #Cultura per riscoprire la bellezza del nostro patrimonio. ?? Oggi visitiamo il Museo archeologic… -