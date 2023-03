“Rischi e opportunità della rete: fake news e hate speech”, una Unità di Apprendimento per la Secondaria. “Libertà di stampa”, “corretta informazione” e i giovani a confronto con Roberto Gueli (Di sabato 4 marzo 2023) I media sono meravigliosi per trasmettere informazioni, ma nel nostro mondo iperconnesso, le informazioni spesso viaggiano più velocemente dei "fatti" e della "verità". Immergersi nel mondo scivoloso dei mass media nel 21° secolo ci permette di considerare come il ruolo dei social media confonde il confine tra verità e bugie. Se ne è parlato all’Istituto “Renato Guttuso”, di Carini, con gli studenti della scuola Secondaria di I grado. Tema dell’incontro la “Libertà di stampa” e la “corretta informazione”. Autorevole il giornalista che ha intrattenuto i ragazzi: Roberto Gueli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e giornalista RAI. Gli studenti, attraverso un loro coinvolgimento attivo, sono stati accompagnati in un ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 marzo 2023) I media sono meravigliosi per trasmettere informazioni, ma nel nostro mondo iperconnesso, le informazioni spesso viaggiano più velocemente dei "fatti" e"verità". Immergersi nel mondo scivoloso dei mass media nel 21° secolo ci permette di considerare come il ruolo dei social media confonde il confine tra verità e bugie. Se ne è parlato all’Istituto “Renato Guttuso”, di Carini, con gli studentiscuoladi I grado. Tema dell’incontro la “di” e la “”. Autorevole il giornalista che ha intrattenuto i ragazzi:, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e giornalista RAI. Gli studenti, attraverso un loro coinvolgimento attivo, sono stati accompagnati in un ...

