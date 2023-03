Rinvio del voto Ue sulle auto inquinanti | i think tank sul cambiamento climatico | “Governo miope | serve ripensare le filiere produttive”

(Di sabato 4 marzo 2023) Per iche si occupano dila scelta delMeloni di mettersi di traverso – insieme a Polonia e Bulgaria, mentre la Germania aveva annunciato l’astensione – rispetto allo stop Ue allea benzina e diesel dal 2035 è. “Non tiene conto degli aspetti di competitività economica e neppure degli impegni per il raggiungimento degli obiettivi climatici”, attacca Massimiliano Bienati, Responsabile Trasporti di Ecco, ilitaliano per il clima. “L’elettrica si è già imposta come innovazione trasformativa del settoremotive globale e richiede un radicale ripensamento organizzativo e tecnologico delle...

...la decisione finale di fronte all'impossibilità di escludere una bocciatura in extremis... ha spiegato la portavoce della Commissione, Dana Spinant, dopo il. La frenata della Germania ...Per la presidentethink tank Italian Climate Network, Serena Giacomin , il no italiano al bando Ue al 2035 è 'una decisione molto maldestra, che non può fare bene alla transizione e all'economia ...Il "successo" ottenuto grazie all'astensione della Germania, e al consecutivodella misura, non fa dormire sonni tranquilli ai lavoratori dell'automotivenostro Paese. Qua quanti posti di ...

Per i think tank che si occupano di cambiamento climatico la scelta del governo Meloni di mettersi di traverso – insieme a Polonia e Bulgaria, mentre la Germania aveva annunciato l’astensione – rispet ..."Bene il rinvio dello stop ai motori termici, attendiamo la nuova Commissione europea". E' il commento dell'onorevole Bagnai (Lega) allo slittamento della misura che preoccupa l'Abruzzo e il suo princ ...