Ricordo del cantautore Lucio Dalla: 80 anni di storia e grandi canzoni (Di sabato 4 marzo 2023) Life&People.it Basta un semplice riff di violino per poter cambiare per sempre la storia della musica pop italiana, portandola in una dimensione d'autore, colta, surreale, insuperabile. Lucio Dalla, oggi avrebbe compiuto 80 anni, – il Ricordo – e questo lo sapeva bene. O forse no. Fatto sta che da quella partecipazione al Festival di Sanremo 1971 con "4 marzo 1943", brano che segna proprio la sua data di nascita, niente sarà più lo stesso. L'Italia si cullerà del reale istrionismo di un genio della canzone, in grado di saper unire lo sporco e l'aulico, il cantautorato con le espressioni più liriche, il jazz e la musica popolare, l'ironia con la più solenne profondità. Un genio visionario, scomparso nel 2012, e che manca ancora oggi come l'aria. Un inizio di carriera a tinte jazz Nato a Bologna, ...

