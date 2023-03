Riciclo stecchi gelato | 14 lavoretti imperdibili!

Leggi su donnaup

(Di sabato 4 marzo 2023) Se in casa hai da parte tanti bastoncini dache non sai come utilizzare ho qui sotto la soluzione, anzi le soluzioni, per te. Con l’arte delpuoi dare nuova vita ai tuoi bastoncini di legno e realizzare con loro tanti lavori perfetti per arredare la casa in modo estremamente facile e anche divertente. Lasciando libera la fantasia di galoppare potrai realizzare delle idee alla portata di tutti che ti aiuteranno a non spendere nemmeno un centesimo. Scoprirai che non c’è modo migliore di fare economia. Recupera tutto ciò che ti occorre e mettiti a lavoro: ESPOSITORE ORECCHINI FIORIERA DA PARETE VIDEO TUTORIAL ORGANIZER PORTAFOTOGRAFIE Con i bastoncini dapuoi realizzare un portafotografie rustico ma decisamente delizioso. Basta solo incollare i bastoncini di legno l’uno accanto all’altro ...