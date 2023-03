Ricetta Polpettone Di Patate (Di sabato 4 marzo 2023) Ingredienti Per la realizzazione del Polpettone di Patate avrai bisogno dei seguenti ingredienti: – 1 kg di Patate – 150 gr di prosciutto cotto – 100 gr di formaggio grattugiato – 1 uovo – 50 gr di pangrattato – 1 spicchio d’aglio – Sale q.b. – Pepe q.b. – Olio extravergine d’oliva q.b. Preparazione La preparazione del Polpettone di Patate richiederà un po’ di tempo, ma il risultato finale ripagherà di sicuro: 1. Inizia pelando le Patate e tagliandole a cubetti. Lessale in abbondante acqua salata fino a quando saranno morbide. Una volta cotte, scolale e schiacciale con l’aiuto di una forchetta. 2. Aggiungi al purè di Patate il formaggio grattugiato, l’uovo sbattuto, il pangrattato, l’aglio tritato finemente, sale e pepe a piacere. Amalgama bene tutti gli ... Leggi su 20migliori (Di sabato 4 marzo 2023) Ingredienti Per la realizzazione deldiavrai bisogno dei seguenti ingredienti: – 1 kg di– 150 gr di prosciutto cotto – 100 gr di formaggio grattugiato – 1 uovo – 50 gr di pangrattato – 1 spicchio d’aglio – Sale q.b. – Pepe q.b. – Olio extravergine d’oliva q.b. Preparazione La preparazione deldirichiederà un po’ di tempo, ma il risultato finale ripagherà di sicuro: 1. Inizia pelando lee tagliandole a cubetti. Lessale in abbondante acqua salata fino a quando saranno morbide. Una volta cotte, scolale e schiacciale con l’aiuto di una forchetta. 2. Aggiungi al purè diil formaggio grattugiato, l’uovo sbattuto, il pangrattato, l’aglio tritato finemente, sale e pepe a piacere. Amalgama bene tutti gli ...

