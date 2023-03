Ricetta Pasta Con Salsiccia (Di sabato 4 marzo 2023) Ingredienti – 400g di Pasta fresca – 400g di salsicce piccanti – 1 cipolla – 2 spicchi d’aglio – 400g di pomodorini – Peperoncino q.b. – Sale q.b. – Olio extravergine di oliva – Formaggio grattugiato a piacere Preparazione Iniziate la preparazione della vostra Pasta con Salsiccia mettendo a bollire una pentola di acqua salata nella quale cuocere la Pasta fresca. Mentre l’acqua bolle, dedicati alla Salsiccia. Elimina la pelle dalla Salsiccia e sminuzzala grossolanamente. Versa l’olio extravergine di oliva in una padella capiente e fai rosolare la Salsiccia per circa 5 minuti, aggiungendo il peperoncino in base al vostro gusto personale. Aggiungi la cipolla precedentemente tritata, fai cuocere per altri 5 minuti, poi unisci gli spicchi d’aglio tagliati a fettine sottili. ... Leggi su 20migliori (Di sabato 4 marzo 2023) Ingredienti – 400g difresca – 400g di salsicce piccanti – 1 cipolla – 2 spicchi d’aglio – 400g di pomodorini – Peperoncino q.b. – Sale q.b. – Olio extravergine di oliva – Formaggio grattugiato a piacere Preparazione Iniziate la preparazione della vostraconmettendo a bollire una pentola di acqua salata nella quale cuocere lafresca. Mentre l’acqua bolle, dedicati alla. Elimina la pelle dallae sminuzzala grossolanamente. Versa l’olio extravergine di oliva in una padella capiente e fai rosolare laper circa 5 minuti, aggiungendo il peperoncino in base al vostro gusto personale. Aggiungi la cipolla precedentemente tritata, fai cuocere per altri 5 minuti, poi unisci gli spicchi d’aglio tagliati a fettine sottili. ...

