Remo Anzovino: esce “The second life of Icarus”, un invito a non dimenticare di volare che anticipa il nuovo album (Di sabato 4 marzo 2023) foto di Paolo GrassoROMA – Il desiderio di volare prevale sulla paura di cadere. Ci si stacca da terra e, anziché precipitare, si volteggia fino a prendere posizione nel pianeta dell’aria. È la seconda possibilità di Icaro, è la prima traccia del disco. “The second life of Icarus” è il nuovo brano di Remo Anzovino uscito ieri, 3 marzo, ed è il primo tassello di “Don’t Forget to Fly”, il nuovo album che uscirà in primavera distribuito da Believe. Un atteso ritorno sei anni dopo il fortunato “Nocturne”, arrivato a 18 milioni di streaming solo su Spotify. Tra i due dischi: 10 colonne sonore e un Nastro D’Argento nel 2019. Solo nell’ultimo mese: tre prestigiosi palcoscenici in Giappone (dalla Bulgari Tower all’Auditorium ... Leggi su lopinionista (Di sabato 4 marzo 2023) foto di Paolo GrassoROMA – Il desiderio diprevale sulla paura di cadere. Ci si stacca da terra e, anziché precipitare, si volteggia fino a prendere posizione nel pianeta dell’aria. È laa possibilità di Icaro, è la prima traccia del disco. “Theof” è ilbrano diuscito ieri, 3 marzo, ed è il primo tassello di “Don’t Forget to Fly”, ilche uscirà in primavera distribuito da Believe. Un atteso ritorno sei anni dopo il fortunato “Nocturne”, arrivato a 18 milioni di streaming solo su Spotify. Tra i due dischi: 10 colonne sonore e un Nastro D’Argento nel 2019. Solo nell’ultimo mese: tre prestigiosi palcoscenici in Giappone (dalla Bulgari Tower all’Auditorium ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Remo Anzovino: esce “The second life of Icarus”, un invito a non dimenticare di volare che anticipa il nuovo album - SkyTG24 : Remo Anzovin, The second life of Icarus è la liberazione dei desideri - effe_news : Remo Anzovino torna con “The second life of Icarus”: il primo brano in uscita il 3 marzo che anticipa il nuovo disco - SMSNEWSOFFICIAL : @remoanzovino torna con “The second life of Icarus”: il primo brano in uscita il 3 marzo che anticipa il nuovo dis… - SMSNEWSOFFICIAL : Remo Anzovino torna con “The second life of Icarus”: il primo brano in uscita il 3 marzo che anticipa il nuovo disco -