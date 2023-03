Regioni e Comuni, le spese per le locazioni: Campania poco parsimoniosa, molto bene Avellino e segue Benevento (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiProseguono i report realizzati dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana per l’Adn Kronos. Stavolta la Fondazione ha analizzato quanto costano a Regioni e Comuni le locazioni di beni immobili per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating. Il rating – che si basa esclusivamente su dati contabili oggettivi scevri da qualsiasi valutazione discrezionale – assegna alla migliore performance la tripla ‘A’, mentre alla peggiore viene attribuita la lettera ‘C’. Basilicata, Lombardia e Piemonte sono le Regioni italiane più ‘virtuose’ nelle spese per la locazione di beni immobili. Sono le uniche tre Regioni che si aggiudicano il rating complessivo AAA nella speciale classifica. Ad essere ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiProseguono i report realizzati dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana per l’Adn Kronos. Stavolta la Fondazione ha analizzato quanto costano aledi beni immobili per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating. Il rating – che si basa esclusivamente su dati contabili oggettivi scevri da qualsiasi valutazione discrezionale – assegna alla migliore performance la tripla ‘A’, mentre alla peggiore viene attribuita la lettera ‘C’. Basilicata, Lombardia e Piemonte sono leitaliane più ‘virtuose’ nelleper la locazione di beni immobili. Sono le uniche treche si aggiudicano il rating complessivo AAA nella speciale classifica. Ad essere ...

