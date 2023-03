Reggina-Parma, Inzaghi: “La squadra è un po’ demoralizzata. Supereremo il momento” (Di sabato 4 marzo 2023) Il tecnico della Reggina, Filippo Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa contro il Parma per 0-1. Ecco le sue parole: “Nel girone d’andata ci andava tutto bene e abbiamo fatto di più di quello che potevamo fare, oggi non ci va bene nulla. Non posso dire nulla ai ragazzi, sono dispiaciuto per il risultato, ce la siamo giocata ad armi pari con il Parma che da anni costruisce squadroni. Nel secondo tempo pensavo di vincerla. Il presidente è venuto negli spogliatoi a farci i complimenti e sono contento degli applausi della gente”. E ancora: “Posso rimproverare poco alla squadra. Continuiamo a lavorare, in classifica siamo lì, possiamo giocarcela con tutte. Speriamo di riscattare il ko alla prossima. Con Fabbian e Rivas potevamo fare gol, non possiamo sbagliare in quelle ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Il tecnico della, Filippo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa contro ilper 0-1. Ecco le sue parole: “Nel girone d’andata ci andava tutto bene e abbiamo fatto di più di quello che potevamo fare, oggi non ci va bene nulla. Non posso dire nulla ai ragazzi, sono dispiaciuto per il risultato, ce la siamo giocata ad armi pari con ilche da anni costruisce squadroni. Nel secondo tempo pensavo di vincerla. Il presidente è venuto negli spogliatoi a farci i complimenti e sono contento degli applausi della gente”. E ancora: “Posso rimproverare poco alla. Continuiamo a lavorare, in classifica siamo lì, possiamo giocarcela con tutte. Speriamo di riscattare il ko alla prossima. Con Fabbian e Rivas potevamo fare gol, non possiamo sbagliare in quelle ...

