Reggina, altra sconfitta con il Parma! Fabbian ammonito, in campo per 90? (Di sabato 4 marzo 2023) La Reggina di Filippo Inzaghi non riesce ad emergere dal momento negativo e perde ancora contro il Parma al Granillo nella sfida valevole per le ventottesima giornata di Serie B terminata 0-1. Il tecnico granata non rinuncia a Fabbian, in campo fino al 90? con un cartellino giallo rimediato al 59? altra sconfitta – La Reggina di Filippo Inzaghi perde ancora al Granillo contro il Parma che si impone 0-1 grazie alla rete decisiva di Vazquez. Il tecnico granata non ha rinunciato a Fabbian che ha giocato per 90? rimediando un'ammonizione al 59?. Il centrocampista di proprietà dell'Inter non riesce a incidere, la sfida termina 0-1 dopo ben sei minuti di recupero.

