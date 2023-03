Real Madrid, Ancelotti: “Non ci sono problemi in attacco. Benzema? Mi sembra in buone condizioni” (Di sabato 4 marzo 2023) L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alla vigilia della gara di Liga contro il Betis, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul momento dell’attacco dei blancos: “Non possiamo fare gol in tutte le partite. Non sono preoccupato per Benzema, mi sembra in buone condizioni fisiche, soprattutto rispetto alla prima parte di stagione. Dal punto di vista offensivo stiamo molto bene, abbiamo l’attacco con il maggior numero di gol in Prima Divisione. Abbiamo sbagliato in un preciso momento, ma non ci sono problemi in attacco”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) L’allenatore del, Carlo, alla vigilia della gara di Liga contro il Betis, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul momento dell’dei blancos: “Non possiamo fare gol in tutte le partite. Nonpreoccupato per, miinfisiche, soprattutto rispetto alla prima parte di stagione. Dal punto di vista offensivo stiamo molto bene, abbiamo l’con il maggior numero di gol in Prima Divisione. Abbiamo sbagliato in un preciso momento, ma non ciin”. SportFace.

