Re Max e gli altri, riparte la F1. La certezza RedBull e l'incognita Ferrari (Di sabato 4 marzo 2023) Rombano i motori, senti che rumore. Si ricomincia da Sakhir, nel Bahrain, facendo attenzione a non farsi distrarre troppo dalle qualifiche. Abbiamo visto l'anno scorso che c'erano le classifiche del ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Rombano i motori, senti che rumore. Si ricomincia da Sakhir, nel Bahrain, facendo attenzione a non farsi distrarre troppo dalle qualifiche. Abbiamo visto l'anno scorso che c'erano le classifiche del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Gli uomini di Max pronti a tutto per boicottare l’indagine in Aula. Sanno che Italia viva vuole la presidenza per c… - Max_Alle : RT @lucianocapone: La versione di Lavrov, a cui tutto il mondo ride dietro, sui giornali italiani è sostenuta da storici come il post-fasci… - max_porrati : @marcofurfaro Dilettanti , le manifestazioni si fanno , come gli scioperi il venerdì - max_squarcia : @Ferula18 Non ha avuto una vita facile gli è rimasto tanto odio in corpo che scarica appena possibile. - DocRiserva : @410maxgioia Gli ha chiesto se adesso con tutti questi giovani che sta facendo giocare si sente un allenatore per g… -